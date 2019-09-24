В Ковылкинском районе горели надворные постройки и жилой дом

В Ковылкинском районе произошел крупный пожар.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 24 сентября. Возгорание было зафиксировано на территории населенного пункта Паньжа. На улице Заречной загорелись надворные постройки и жилой дом №25. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 240 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек и жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru