В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Быт»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Быт».

Указанное мероприятие проводилось в период с 9 по 13 сентября. Рассматриваемая операция была проведена в целях повышения эффективности профилактического воздействия на лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, предупреждения, пресечения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в сфере указанных отношений.

В ходе проведения мероприятия на профилактический учет было поставлено 34 лица. Также было выявлено 38 преступлений, по которым стражи порядка возбудили 21 уголовное дело. Кроме того, было зафиксировано 231 административное правонарушение.

Также стражами порядка была оказана помощь в добровольном лечении от алкоголизма четырем лицам.

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Источник: 13.мвд.рф