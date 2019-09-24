В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 23 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Сычкова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №1. Огонь охватил постройку на площади 120 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся жилой дом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ковылкинском районе горели надворные постройки и жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru