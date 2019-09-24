В Саранске школьникам рассказали о безопасности

В одной из школ Саранска прошел урок безопасности.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями региональной общественной организации «Поисково-спасательный отряд «Поиск 13 регион» посетили школу №24. В данном учебном заведении был проведен урок безопасности для учеников второго класса.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску, капитан полиции Елена Борисова рассказала детям о недопустимости совершения правонарушений, а также об ответственности и возможных последствиях незаконопослушного поведения.

Председатель поисково-спасательного отряда Наталия Романчева напомнила школьникам правила безопасного поведения в городе и на природе. Кроме того, был организован просмотр мультфильмов соответствующей тематики.

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Источник: 13.мвд.рф