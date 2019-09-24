Пенсионерка из Рузаевки стала жертвой неизвестного мошенника

Неизвестный мошенник ограбил пенсионерку из Рузаевки.

Недавно пожилая жительница Рузаевки гостила у своей сестры, которая проживает в Москве. В то время, когда пострадавшая находилась в гостях у родственницы, последней позвонил неизвестный гражданин, который представился работником социального обеспечения и сообщил, что женщине полагается компенсация за путевку в санаторий, которой она якобы не воспользовалась. Затем незнакомец пояснил, что деньги будут перечислены на банковский счет. Родственница жительницы Рузаевки продиктовала мужчине номер банковской карты своей сестры, поскольку своей карты у неё не оказалось. Также пенсионерки сообщили незнакомцу код, полученный в смс-сообщении.

В итоге с банковского счета жительницы Рузаевки были похищены денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, а её сестра никакую компенсацию так и не получила.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф