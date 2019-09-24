В Лямбирском районе полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков

В Лямбирском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

В селе Владимировка стражами порядка был задержан 30-летний мужчина, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 1,25 г.

В том же селе полицейские задержали 37-летнего гражданина. В ходе личного досмотра данного мужчины стражи порядка обнаружили и изъяли синтетические наркотики в том же количестве, что и у первого задержанного.

Ранее указанные граждане привлекались к уголовной ответственности. Мужчины заявили, что приобрели наркотики для личного употребления.

В настоящее время проводится проверка по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф