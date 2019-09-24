19-летний житель Саранска подозревается в краже ювелирных изделий

В Саранске был задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в краже ювелирных изделий.

Было установлено, что 19-летний подозреваемый, находясь в гостях у своего друга, похитил браслет и кольцо с бриллиантом, которые принадлежат матери последнего. Законная владелица ювелирных изделий в день совершения преступления находилась в отъезде.

Украденное имущество молодой человек сдал в ломбард, получив за это около 65 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Ранее у молодого человека уже были проблемы с законом. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф