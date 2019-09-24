В Мордовии полицейские приняли участие в соревнованиях по футболу

В Ардатове прошел турнир по футболу среди сотрудников территориальных органов внутренних дел.

В указанных соревнованиях приняли участие шесть команд.

Первое место заняла команда ММО МВД РФ «Ардатовский». Второе место досталось приглашенной команде МО МВД РФ «Алатырский» из Чувашии. Третье место заняла команда ММО МВД РФ «Ичалковский».

Лучшим вратарем был признан представитель ОМВД РФ по Ромодановскому району, лучшим нападающим стал сотрудник ММО МВД РФ «Лямбирский».

Также читайте о том, что спортсмены из Мордовии успешно выступили на международных соревнованиях по подводному спорту.

Источник: 13.мвд.рф