В Мордовии был зафиксирован рост уровня преступности

В Мордовии увеличился уровень преступности.

В период с января по август нынешнего года сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано на территории Мордовии 5508 преступлений. Данный уровень преступности на 6,1% превышает те показатели, которые имели место годом ранее.

Наибольшее число преступлений было зарегистрировано в районах Саранска (Ленинский — 1074, Октябрьский — 910, Пролетарский — 789), а также в Рузаевском районе (462). Меньше всего противоправных деяний было совершено в Большеигнатовском (26), Кадошкинском (38) и Атюрьевском (44) районах.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru