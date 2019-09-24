В Мордовии полицейский необоснованно обвинил двух местных жителей в совершении преступления

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении сотрудника правоохранительных органов, который обвиняется в совершении преступления.

Обвиняемый, будучи исполняющим обязанности дознавателя ММО МВД РФ «Краснослободский», сфальсифицировав протоколы допросов свидетелей по уголовным делам, необоснованно обвинил двух жителей Краснослободского района в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Краснослободского районного суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru