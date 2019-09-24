В Торбеевском районе ведется строительство асфальтированной дороги до села Кажлодка

В Торбеевском районе с июля нынешнего года ведется строительство асфальтированной дороги до села Кажлодка, протяженность которой составляет около 9 километров.

Укладка покрытия производится в два слоя с соблюдением всех технологических параметров ГОСТа. Толщина слоев одинакова и составляет 5 сантиметров. Крупнозернистый асфальт применяют для нижнего слоя, а мелкозернистый используется для верхнего слоя. Прочное и надежное основание состоит из щебня.

Верхняя часть дорожного полотна имеет высокую стойкость к износу, воздействию неблагоприятных атмосферных и климатических факторов.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске подвели итоги благоустройства дворовых территорий.