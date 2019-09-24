В квартирах жителей Рузаевки тепло появится до конца текущей недели

Начальник управления ЖКХ транспортного обслуживания по Рузаевскому району Денис Кижаев заявил, что в квартиры жителей Рузаевки тепло придет до конца нынешней недели.

Денис Кижаев сообщил, что первыми тепло получат социальные объекты. Изначально тепло подадут в больницы, школы и детские сады. Затем батареи начнут нагреваться в квартирах.

Представители районной администрации заверили, что все работы по подключению к теплоносителю завершатся до конца текущей недели.

По информации «Известий Мордовии».

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