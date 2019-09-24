В Саранске прошло общегородское родительское собрание

23 сентября в администрации Саранска прошло общегородское родительское собрание.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев, выступая на собрании, призвал родителей школьников уделять больше внимания детям и не сбрасывать всю ответственность на учителей. Также градоначальник отметил, что взрослые должны довести до сведения школьников недопустимость провоцирования различных конфликтов.

Преподаватель МГПИ имени Евсевьева Вардан Дерюга, присутствовавший на собрании, заявил, что решать вопросы, касающиеся проблемного поведения школьников, нужно комплексно. По его мнению, следует изучать не только то окружение ребенка, которое имеет место в школе, но и положение дел в его семье.

Отдельное внимание в ходе собрания было уделено вопросам здоровья детей.

В общегородском родительском собрании дистанционно приняли участие 45 школ и 72 детских сада Саранска.

Пётр Тултаев пообещал дать письменные ответы на вопросы, на которые он не успел ответить во время собрания.

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Источник: info-rm.com