В Атяшевском районе в результате ДТП пострадала 48-летняя женщина

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 48-летняя женщина.

Происшествие произошло днём 23 сентября на 32-м километре дороги, соединяющей Атяшево, Вечерлей и Лобаски. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

48-летней пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm