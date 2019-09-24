В Атяшевском районе в результате ДТП пострадала 48-летняя женщина

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадала 48-летняя женщина.
Происшествие произошло днём 23 сентября на 32-м километре дороги, соединяющей Атяшево, Вечерлей и Лобаски. По предварительной информации, 49-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
48-летней пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь.
В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
Также читайте о том, что в Мордовии сбитая автомобилем собака травмировала пешехода.
Источник: vk.com/pro_10tvrm