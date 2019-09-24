В Рузаевском районе 28-летний водитель легковушки сбил 10-летнего ребенка

В Рузаевском районе 10-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло 23 сентября в селе Левжа. Возле дома №20, расположенного по адресу – улица Ленина, 28-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада-Калина» совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm