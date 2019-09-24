Жительница Ковылкино пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении 44-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве своего знакомого.

Днём 14 апреля нынешнего года 44-летняя обвиняемая, находясь в своей квартире, распивала алкогольные напитки в компании 41-летнего знакомого. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений мужчина ударил женщину в область глаза. В ответ на это обвиняемая нанесла знакомому ножевое ранение живота.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru