В Саранске в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло днём 23 сентября на территории Ленинского района города. На улице Старопосадской 63-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Киа», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ, по причине чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась двум пассажиркам ВАЗа 32- и 7-летнего возраста.

По информации УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф