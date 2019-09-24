В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали три человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

ДТП произошло днём 23 сентября на 459-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Сид», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, а затем врезалось в световую опору.

Водитель иномарки, а также ехавшие вместе с ним 31-летняя женщина и 4-летняя девочка были госпитализированы в районную больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске в ДТП пострадали женщина и ребенок.

Источник: гибдд.рф