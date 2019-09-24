В Мордовии три подростка помогли потушить пожар

В Кочкуровском районе три подростка помогли потушить пожар.

Поздним вечером 21 сентября в селе Сабаево указанного района загорелся дом №30, расположенный по адресу – улица Заводская. Возгорание обнаружили три подростка 2003 года рождения, среди которых Даниил Кузьмин, Андрей Федоренко и Алексей Березин. Парни находились неподалеку от вспыхнувшего дома.

Увидев вдалеке пламя, подростки сразу же побежали к нему. Ребята вызвали пожарно-спасательную службу. Источника воды рядом не было, подростки взяли ведра в соседском сарае и начали таскать воду из ближайших колодцев. Благодаря слаженным действиям парней удалось избежать возгорания соседнего дома.

К моменту пожарных имело место горение дома №30, на соседнюю постройку пламя перекинуться не успело. Возгорание было ликвидировано, площадь распространения пламени составила 35 квадратных метров.

Подростки, которые вызвали пожарных и начали бороться с огнем, живут в Саранске и учатся в школе-лицее при МГУ им. Н.П. Огарева.

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Источник: 13.mchs.gov.ru