Житель Саранска пойдет под суд за публикацию интимных фотографий бывшей жены

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в размещении интимных фотографий своей бывшей супруги в социальной сети.

Стражами порядка было установлено, что несколько лет назад 30-летний житель Саранска сделал снимки порнографического характера своей жены. Данные фотографии были сделаны по обоюдному согласию. Спустя некоторое время после этого супруги развелись. Мужчина хотел восстановить отношения с бывшей женой. Во время очередного разговора по этому поводу женщина заявила, что никакого желания и намерения восстанавливать брак у неё нет. Разозлившись на бывшую супругу, житель Саранска разместил на своей странице в одной из популярных социальных сетей упомянутые фотографии. Женщина, увидев данные публикации, обратилась в полицию.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф