Конфликт в одном из кафе Саранска закончился стрельбой

В одном из кафе Саранска конфликт, произошедший между двумя посетителями, закончился стрельбой.

Инцидент произошел в кафе, расположенном по адресу – улица Пролетарская. Поссорились два посетителя заведения 21- и 33-летнего возраста. В ходе ссоры старший участник конфликта достал имевшийся при себе травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший был доставлен в одну из больниц города. После оказания необходимой медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.

В кратчайшие сроки 33-летний участник конфликта, который после устроенной им стрельбы поспешил скрыться, был задержан. Мужчина не стал отрицать свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф