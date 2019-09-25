Житель Саранска лишился денег под предлогом производства ставок на электронной бирже

В Саранске местный житель лишился денег при попытке заработать, делая ставки на фондовой бирже.

Весной нынешнего года житель Саранска зарегистрировался на фондовой бирже. После этого мужчина заключил договор, предусматривающий, что представители электронной торговой площадки будут предлагать горожанину самые выгодные акции с получением сверхприбыли от финансовой операции. Также в данном документе имелся пункт, согласно которому житель Саранска предоставляет работникам биржи право распоряжаться его денежными средствами и делать ставки по их усмотрению.

Горожанин неоднократно оформлял кредиты, дабы сделать ту или иную ставку, но во всех случаях представители биржи сообщали, что акции не сработали.

В итоге житель Саранска лишился 450 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов занимаются установлением лиц, причастных к совершению мошеннической деятельности.

Читайте также о том, что в одном из кафе Саранска ссора двух посетителей закончилась стрельбой.

Источник: 13.мвд.рф