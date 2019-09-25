В одной из колоний Мордовии осужденные встретились со своими родственниками

В исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии осужденные встретились со своими родственниками.
После небольшой экскурсии по территории исправительного учреждения в клубе-столовой была организована встреча, в рамках которой осужденные имели возможность пообщаться со своими родственниками.
Стоит отметить, что подобного рода мероприятия представляют собой психологический стимул для любого осужденного и очень важный аспект в воспитательной работе.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что психолог УФСИН РФ по Мордовии принимает участие в проекте «Старшее поколение – наше будущее».
Источник: 13.fsin.su