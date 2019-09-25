В Мордовии сотрудники колоний предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В Мордовии сотрудники исправительных колоний предотвратили попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №11 на участке промышленной зоны обнаружили и конфисковали сверток, в котором находились четыре мобильных телефона. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Сотрудники исправительной колонии №4 на прилегающей к учреждению территории задержали жителя Мордовии, который пытался перебросить четыре мобильных телефона. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su