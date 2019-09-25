В Саранске прошла дискуссионная площадка для инструкторов по физической культуре муниципальных дошкольных образовательных организаций города.

Указанное мероприятие прошло на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6».

В рамках дискуссионной площадки были подведены итоги физкультурно-оздоровительной работы дошкольных организаций за 2018-2019 учебный год и определены основные задачи на новый учебный год с целью повышения качества дошкольного образования.

В ходе работы дискуссионной площадки также были отмечены ориентиры физического развития и спорта в дошкольных организациях на 2019-2020 учебный год, среди которых продолжение работы по физическому развитию детей в условиях детского сада, активизирование интереса детей к занятиям физической культурой и спортом через систему дополнительного образования, эффективное взаимодействие с педагогами, совершенствование работы с детьми и родителями по вопросам формирования здорового образа жизни, а также вовлечение родителей в спортивные мероприятия различного уровня.

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Источник: adm-saransk.ru