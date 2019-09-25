В Торбеевском районе прокуратура добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

Представителями прокуратуры в ходе проведения проверки было установлено, что администрация Старопичурского сельского поселения указанного района не выплатила заработную плату работникам данного муниципального образования за июль – август нынешнего года. Общая сумма задолженности по зарплате составила более 80 тыс. рублей.

В адрес главы Старопичурского сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: prokrm.ru