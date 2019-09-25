В Саранске разыскиваются парень и девушка, подозреваемые в краже пальто из магазина

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают парня и девушку, которые подозреваются в краже пальто из магазина.

Вечером 21 сентября неизвестные парень и девушка похитили из одного из магазинов торгового центра, расположенного по адресу – улица Гагарина, мужское пальто, стоимость которого составляет 6,5 тыс. рублей.

Парень был одет в куртку черного цвета, спортивные штаны того же цвета, черные кроссовки с подошвой белого цвета, а также имел при себе рюкзак темного цвета.

Девушка была одета в пальто светлого цвета и сапоги по колено. Кроме того, гражданка имела при себе сумку черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89876990097, 8(8342)29-77-60, 29-80-00 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф