В Саранске осудили водителя мотокультиватора, по вине которого погиб человек

В Саранске суд вынес приговор в отношении водителя мотокультиватора, по вине которого погиб человек.

25 мая нынешнего года 33-летний водитель мотокультиватора, двигаясь по территории посёлка Николаевка, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Полученные пассажиром виновника ДТП телесные повреждения оказались смертельными.

В момент происшествия водитель мотокультиватора был пьян.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении водителя мотокультиватора была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчина на 2 года был лишен водительского удостоверения.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru