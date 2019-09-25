В Саранске ОРВИ заболели более 2400 человек

В период с 16 по 22 сентября в Саранске по поводу заболеваний ОРВИ в медицинские учреждения обратились 2482 человека.

Было госпитализировано 69 горожан, среди которых 57 детей. Показатель заболеваемости на 2,2% ниже эпидемиологического порога.

В целом по Мордовии заболеваемость всего населения ОРВИ ниже уровня недельного эпидемического порога на 3,6%.

Случаев гриппа в Саранске и районах Мордовии за отчетный период зафиксировано не было.

В настоящее время в регионе от гриппа и ОРВИ привито 19,3% населения.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru