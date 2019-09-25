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Гроссмейстер из Мордовии стал победителем соревнований по шахматам

Гроссмейстер из Мордовии стал победителем соревнований по шахматам

Представитель Мордовии стал победителем этапа Кубка России по шахматам.

Этап Кубка России по классическим шахматам недавно завершился в Челябинске. В рассматриваемом турнире приняли участие более 100 сильнейших шахматистов страны. Мордовию на данных соревнованиях представлял Сергей Волков.

Представитель Мордовии занял на рассматриваемых состязаниях первое место. В активе Сергей Волкова имеется 7,5 очков из 9.

По информации «Известий Мордовии».

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