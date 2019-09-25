Гроссмейстер из Мордовии стал победителем соревнований по шахматам

Представитель Мордовии стал победителем этапа Кубка России по шахматам.

Этап Кубка России по классическим шахматам недавно завершился в Челябинске. В рассматриваемом турнире приняли участие более 100 сильнейших шахматистов страны. Мордовию на данных соревнованиях представлял Сергей Волков.

Представитель Мордовии занял на рассматриваемых состязаниях первое место. В активе Сергей Волкова имеется 7,5 очков из 9.

По информации «Известий Мордовии».

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