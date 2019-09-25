26-летнего жителя Саранска осудили за покушение на сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

В декабре прошлого года 26-летний житель Саранска посредством виртуальной переписки связался с неустановленным следствием лицом. Молодой человек вступил в преступный сговор с неизвестным гражданином. Житель Саранска за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей должен был с помощью тайников-закладок сбыть синтетические наркотики.

Спустя некоторое время после переписки молодой человек забрал в указанном подельником месте крупную партию наркотиков. В тот же день парень оборудовал четыре тайника, а затем был задержан стражами порядка. Полицейские изъяли у молодого человека 23 свертка с наркотиками.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф