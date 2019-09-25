В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Безопасный регион».

В ходе проведения указанного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 155 административных нарушений ПДД.

Кроме того, в рамках мероприятия инспекторы проводили с водителями разъяснительные беседы о недопущении управления транспортным средством в состоянии опьянения, правилах перевозки детей в автомобиле, соблюдении скоростного режима и других факторах, влияющих на аварийность.

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Источник: 13.мвд.рф