В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали нескольких нарушителей миграционного законодательства

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали четырех нарушителей миграционного законодательства.

В течение двух часов в Зубово-Полянском районе сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали четырех граждан стран СНГ, находившихся на территории России с нарушениями действующего законодательства. Задержанные не имели нескольких необходимых документов.

Для дальнейшего разбирательства нарушители были переданы сотрудникам отдела МВД РФ по Зубово-Полянскому району.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia