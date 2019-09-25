В Саранске задержали жителя Удмуртии, который находится в федеральном розыске

В Саранске был задержан житель Удмуртии, который находится в федеральном розыске.

Вечером 24 сентября дежурный экипаж вневедомственной охраны был направлен для проверки тревожного сигнала, поступившего из кафе, расположенного в центральной части Саранска. Прибыв в заведение, стражи порядка узнали, что один из посетителей отказался оплачивать счет за оказанные услуги.

Указанным посетителем оказался 23-летний житель Удмуртии, который в Саранске работает на стройке. Молодой человек заявил, что у него не хватает денег, а также отметил, что цены, по его мнению, являются слишком высокими. При проверке документов стражи порядка выяснили, что парня разыскивает УФСИН РФ по Удмуртии из-за того, что он не прибыл к месту отбывания наказания. Ранее молодой человек был осужден за совершение кражи.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia