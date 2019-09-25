В Ковылкинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 24 сентября на одном из участков дороги, соединяющей Ковылкино и Торбеево. Столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В настоящее время нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

Причина столкновения автомобилей устанавливается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru