В одной из колоний Мордовии прошел учебно-методический семинар

На базе исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии состоялся учебно-методический семинар с работниками подведомственных учреждений, осуществляющих воспитательную и социальную работу с личным составом.

В ходе указанного семинара было обсуждено использование наглядной агитации в воспитательной работе с работниками уголовно-исполнительной системы.

Участниками семинара стали заместители начальников колоний, курирующие кадровую и воспитательную работу, а также начальники отделов кадров и работы с личным составом учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии.

В ходе семинара состоялся обмен опытом работы среди учреждений по рассматриваемому направлению.

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Источник: 13.fsin.su