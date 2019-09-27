В Саранске обсудили развитие туризма

Министр спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александр Савилов провел встречу с владельцами отелей и руководителями туристских предприятий республики.

Указанная встреча прошла в не совсем обычном формате. В ресторане отеля «Шератон» участники рассматриваемого мероприятия за чашкой кофе с круассанами обсудили проблемы, с которыми сталкивается туристская отрасль.

Были обсуждены вопросы, касающиеся увеличения туристского потока, создания единого плана, проводимых в республике мероприятий, и воплощения в жизнь грантовой системы.

Было отмечено, что с начала нынешнего года число размещений в гостиницах Саранска выросло на 27%.

По информации «Известий Мордовии».

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