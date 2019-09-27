В Саранск пройдет фестиваль-конкурс «Чудеса искусства»

В Саранске 25 октября пройдет международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества под названием «Чудеса искусства».

Коллективы и отдельные исполнители продемонстрируют свои таланты в нескольких номинациях, среди которых вокал, хоровое пение, инструментальный жанр, хореография, театр танца, театр моды, оригинальный и театральный жанр, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, фотография и фотографика.

Выступления конкурсантов будут оценивать известные деятели культуры и искусства, профессиональные режиссеры, композиторы, ведущие хореографы, вокалисты, преподаватели высших музыкальных учебных заведений России.

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Источник: mktrm.ru