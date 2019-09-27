Жители Саранска смогут своими руками изготовить мордовскую национальную одежду

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина сообщает о том, что с 5 октября в учреждении начинает работать студия «Мастерская народного костюма» под руководством Ольги Алексеевны Малаевой.

Работы Ольги Алексеевны и её учеников регулярно участвуют в городских конкурсах, республиканских и международных выставках, где занимают призовые места и являются дипломантами выставок по декоративному искусству.

На протяжении долгих лет Ольга Алексеевна собирала информацию о национальной мордовской одежде. Результатом кропотливой работы стало то, что мастеру удалось воссоздать уникальные традиционные техники вышивки, сделать реплики и реконструкции костюмов.

Посетители мастерской узнают об истории бытования, о различиях женского и девичьего народного костюма, о свадебных традициях, связанных с женскими рукоделиями, а также смогут изготовить для себя костюм.

Занятия будут состоять из трех частей, среди которых экскурс по истории традиционной одежды мордвы, освоение принципов и приёмов народного кроя и шитья, а также вышивка. Стоит отметить, что данные занятия будут проводиться бесплатно.

Студия будет работать каждую субботу с 10:00. Первое занятие состоится 5 октября. Узнать более подробную информацию и записаться на занятие можно по тел. 8 960 339-65-60.

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