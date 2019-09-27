В Мордовии в результате возгорания легкового автомобиля пострадали два человека

В Дубенском районе в результате возгорания транспортного средства пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 26 сентября на 7-м километре дороги, соединяющей Дубенки, Красино и Ливадку. В определенный момент движения воспламенился легковой автомобиль марки ВАЗ под управлением 25-летнего молодого человека. Горела проводка. Автомобилист потерял контроль над управлением, по причине чего машина съехала с проезжей части в кювет.

Водитель легковушки и его пассажир получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф