52-летний житель Саранска был сбит собственным автомобилем

В Саранске 52-летний мужчина попал под колёса своего автомобиля.

Утром 26 сентября возле дома №173, расположенного по адресу – улица Рабочая, 52-летний гражданин вышел из салона своего автомобиля марки ГАЗ, не предприняв меры, исключающие самопроизвольное движение машины. В определенный момент транспортное средство покатилась, сбило упомянутого мужчину, а затем врезалось припаркованный поблизости автомобиль марки «Мерседес».

52-летний гражданин получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф