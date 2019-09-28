В Саранске в результате пожара пострадал человек

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.
В ночь на 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит одна из квартир жилого дома №77.
В результате данного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
Огонь повредил кухню на площади 2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru