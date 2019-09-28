Мэр Рузаевки ушел в отставку

Мэр Рузаевки Валерий Родионов принял решение об уходе в отставку.

По предварительной информации, которая пока что не была подтверждена официально, причиной ухода в отставку главы Рузаевки стало состояние здоровья.

Также в настоящее время имеются сведения о том, что Валерий Родионов в ближайшем будущем будет работать в Саранске. По предварительным данным уже бывший мэр Рузаевки займет должность в одном из региональных министерств. Более подробные сведения отсутствуют.

По информации «Известий Мордовии».

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