50-летний житель Саранска добровольно сдал в полицию самодельные взрывные устройства

В Саранске 50-летний местный житель сдал в полицию найденные самодельные взрывные устройства.

Недавно 50-летний горожанин принес в один из отделов полиции Саранска два предмета цилиндрической формы с фитилями, которые были им обнаружены во время проведения ремонтных работ в квартире, приобретенной в апреле текущего года. В ходе экспертизы было установлено, что указанные предметы являются самодельными взрывными устройствами.

Стражи порядка выяснили, что квартиру 50-летний горожанин приобрел у 29-летнего парня. Последнему недвижимость досталась от отца, умершего в 2017 году. Бывшая супруга предыдущего владельца квартиры сообщила, что упомянутые предметы муж принес домой в 2007 году для обкуривания погреба от грызунов. Где были приобретены боеприпасы, женщина не пояснила.

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Источник: 13.мвд.рф