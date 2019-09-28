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Полицейские задержали мошенника, жертвами которого стали несколько жителей Мордовии

Полицейские задержали мошенника, жертвами которого стали несколько жителей Мордовии

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии задержали мошенника, жертвами которого стали несколько жителей республики.

В прошлом году молодой человек 1992 года рождения приехал в Мордовию из одной из соседних стран. Парень арендовал помещение под офис, а также разместил на популярном сайте объявление о предоставлении услуг по установке пластиковых окон и дверей. Молодой человек брал у клиентов предоплату, после чего переставал выходить на связь.

Жертвами мошенника стали 9 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба составила около 180 тыс. рублей.

В июне нынешнего года молодой человек был задержан на территории Ростовской области. В отношении парня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф