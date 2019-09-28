Полицейские задержали мошенника, жертвами которого стали несколько жителей Мордовии

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии задержали мошенника, жертвами которого стали несколько жителей республики.

В прошлом году молодой человек 1992 года рождения приехал в Мордовию из одной из соседних стран. Парень арендовал помещение под офис, а также разместил на популярном сайте объявление о предоставлении услуг по установке пластиковых окон и дверей. Молодой человек брал у клиентов предоплату, после чего переставал выходить на связь.

Жертвами мошенника стали 9 жителей Мордовии. Общая сумма ущерба составила около 180 тыс. рублей.

В июне нынешнего года молодой человек был задержан на территории Ростовской области. В отношении парня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также читайте о том, что 50-летний житель Саранска добровольно сдал в полицию самодельные взрывные устройства.

Источник: 13.мвд.рф