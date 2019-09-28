В Саранске горели баня и жилой дом

В Саранске произошло возгорание бани и жилого дома.

Утром 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Добровольный. На улице Дачной горели баня и жилой дом №12. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 400 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани и жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru