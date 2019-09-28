В Саранске ученики лицея №7 посетили пожарно-спасательную часть

В пожарно-спасательной части №1 была проведена экскурсия для учеников второго класса лицея №7 Саранска.

В ходе экскурсии сотрудники указанной части показали школьникам предметы одежды пожарного, пожарно-спасательное оборудование, наглядно продемонстрировали его и рассказали об имеющихся в распоряжении пожарных машинах.

Дети рассматривали технику и не упустили возможности посидеть в кабине служебного автомобиля, а также примерить на себя одежду пожарного. Также ребята самостоятельно попробовали подать воду из пожарного ствола.

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Источник: 13.mchs.gov.ru