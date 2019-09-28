Житель Кадошкино украл несколько деревьев и кустарник

В Кадошкино был задержан местный житель, который украл несколько деревьев и кустарник.

Сотрудники правоохранительных органов недавно задержали жителя указанного населенного пункта, который на противозаконных основаниях вырыл из посадок, расположенных перед одним из местных предприятий, три деревца туи и кустарник пузыреплодника.

Гражданин вернул украденное. Задержанному грозит уголовная ответственность.

По информации «Известий Мордовии».

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