В Темникове горела баня

В Темникове произошло возгорание бани.

Днём 28 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Песчаной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №10, расположенного по указанному адресу, горит баня. Огонь охватил постройку на площади 100 квадратных метров.

Вследствие данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горели баня и жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru