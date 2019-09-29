В Саранске по требованию прокуратуры будет ликвидирована несанкционированная свалка

В Саранске прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку.

Сотрудниками прокуратуры Ленинского района Саранска было установлено, что вдоль реки Саранка расположена несанкционированная свалка мусора строительного и бытового назначения площадью 600 квадратных метров. На данной свалке, находящейся неподалеку от гаражного кооператива «Фурмановский», были выявлены кирпичи, остатки цементной кладки, штукатурки, обои, тряпки, целлофановые пакеты с остатками продуктов, использованные автомобильные шины, а также поваленные деревья и кусты. Принадлежность мусора установить не удалось.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Саранска иск к городской администрации о признании незаконным бездействие, связанное с непринятием мер по ликвидации несанкционированной свалки, и об обязании ответчика её ликвидировать.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru